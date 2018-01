Allerdings dürften die Länder an den EU-Außengrenzen nicht alleingelassen werden. Italien beweise zwar Hartnäckigkeit und Großzügigkeit in der Flüchtlingskrise, es rette sogar Europas Ehre. Doch "gemeinsame Grenzen und gemeinsamer Schutz müssen Hand in Hand gehen", sagt Juncker, der zudem Entsetzen über die Lebensbedingungen in libyschen Internierungslagern zeigt. Die EU-Kommission werde alles tun, um in Einklang mit den Vereinten Nationen der "skandalösen Situation" Einhalt zu gebieten. Darunter versteht Juncker auch die Schaffung legaler Wege in die EU.