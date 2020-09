Wladimir Putin, Präsident von Russland.

Quelle: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Russlands Präsident Wladimir Putin will einkommensschwache Familien mehr unterstützen. In seiner Jahresrede an die Nation schlug er vor, dass Familien mit geringem Einkommen eine zusätzliche Unterstützung für ihre Kinder im Alter von bis zu sieben Jahren erhalten sollen. Außerdem sollten Eltern mit vielen Kindern finanziell besser unterstützt werden.



Zu dem vom Staatsfernsehen landesweit übertragenen Auftritt in Moskau kommen Hunderte Spitzenvertreter aus Politik, Wirtschaft, Kirche und Gesellschaft.