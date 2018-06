Bundespräsident Steinmeier verurteilt das Verbrennen von Flaggen. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Verbrennungen israelischer Flaggen in Berlin erneut verurteilt und zum Kampf gegen Antisemitismus in Deutschland aufgerufen. "Der Antisemitismus ist nicht überwunden und er zeigt sein böses Gesicht in vielfältigem Gewand", sagte Steinmeier anlässlich des 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels.



Antisemitismus dürfe keinen Platz in der Bundesrepublik haben, sagte Steinmeier. Deutschland habe eine Verantwortung gegenüber Israel.