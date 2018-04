Wir hoffen, dass wir trotz der Schäden, die Washington den bilateralen Beziehungen zufügt, eine Art von Kommunikation beginnen können. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow

Russlands Außenminister Lawrow beklagt zwar einerseits im Interview mit der BBC, dass durch den Angriff der letzte Rest an Vertrauen in die westlichen Staaten verloren geht. Andererseits gab es aber auch versöhnliche Signale aus dem Kreml. "Wir hoffen, dass wir trotz der Schäden, die Washington den bilateralen Beziehungen zufügt, eine Art von Kommunikation beginnen können", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau. Gespräche haben anscheinend also wieder eine Chance. Doch die Frage wird sein: In welchem Rahmen sollen diese Gespräche geführt werden?



"Es hat sich nicht bewährt, allein die kriegsführenden Parteien wie im Rahmen des Astana-Prozesses verhandeln zu lassen", sagt Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag gegenüber heute.de. Deshalb sei es gut, wenn die EU ihr diplomatisches Gewicht in die Waagschale werfe und sich an den Gesprächen beteilige. Dabei müsse die EU vor allem einig auftreten. "Es geht darum, dass wir unsere Gesprächskanäle auch zu schwierigen Partnern wie der Türkei, zu Iran und insbesondere Russland, dem Schutzpatron des Assad-Regimes, einbringen", so Schmid.