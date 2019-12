Die SPD geht mit einer Doppelspitze in neue Verhandlungen mit der Union. Der Parteitag wählte in Berlin Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans mit breiter Mehrheit als neue Vorsitzende. Zugleich erteilten die Delegierten der neuer Führungsspitze den Auftrag, mit der Union über Korrekturen an der Regierungsarbeit zu verhandeln. Einen direkten Ausstieg aus der großen Koalition lehnte der Parteitag hingegen ab.