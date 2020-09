Das Kreuzfahrtschiff «Westerdam». Archivbild

Quelle: Li Lay/XinHua/dpa

Bei den Passagieren und der Besatzung des Kreuzfahrtschiffs "Westerdam" sind nach Angaben der Reederei bislang keine weiteren Fälle von Corona-Symptomen aufgetreten. Die Gäste, die bereits nach Hause gereist seien, würden von ihren örtlichen Gesundheitsbehörden kontaktiert, teilte die Holland America Line mit.



Bei Passagieren der "Westerdam", die in Kambodscha an Land gegangen waren, war am Wochenende eine Infektion festgestellt worden. Unter den Reisenden waren laut Reederei 57 Deutsche.