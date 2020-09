Abstimmungshinweisschild in Bad Ragaz. Archivbild

Quelle: Gian Ehrenzeller/epa/dpa/Archivbild

In der Schweiz stimmen die Bürger heute über ein Gesetz gegen Homophobie ab. Bei dem Referendum geht es um die Ausweitung der so genannten Anti-Rassismus-Strafnorm. Findet die Reform eine Mehrheit, stehen Hass und Diskriminierung von Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung in der Schweiz künftig unter Strafe.



Alle wichtigen Parteien, außer der rechtspopulistischen SVP, unterstützen das Gesetz. Meinungsumfragen zufolge ist eine Mehrheit der Schweizer für das neue Gesetz.