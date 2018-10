Zaev wollte uns an die Nato verkaufen. Taxifahrer, 59 Jahre alt

So reibt man sich in Moskau nach der gestrigen Schlappe die Hände. Per digitaler Einflussnahme hatte man von dort Stimmung gegen Zaev und sein Referendum gemacht. Und auch die konservativen Mächte in Mazedonien feiern. Unterstützt von der orthodoxen Kirche sehen sie durch den Namenswechsel die Identität des Landes in Gefahr. "Zaev wollte uns an die Nato verkaufen", schimpft ein 59-jähriger Taxifahrer. Er unterstützt den ehemaligen, nationalistischen Ministerpräsidenten Nikola Gruevski, der 2016 nach Korruptionsvorwürfen und heftigen Protesten im Land abdanken musste.