Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD).

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) strebt bei der Reform der Grundsteuer eine Lösung ohne eine "größere Belastung" für die Steuerzahler an. Scholz sagte, die Diskussionen würden nun sehr sorgfältig geführt. Das Finanzministerium favorisiert ein sogenanntes wertabhängiges Modell, das am Montag bekannt geworden war.



Vermieter können die Kosten für die Grundsteuer auf die Mieten umlegen. Scholz sagte, man versuche, das System so zu verändern, dass es nicht zu Mehrbelastungen für Mieter komme.