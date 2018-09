Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire. Archi Quelle: Sina Schuldt/dpa

Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire hat von den Euro-Ländern mehr Tempo bei der Reform der Währungsunion gefordert. Er fände es "verantwortungslos und gefährlich", falls die Mitgliedstaaten den Umbau der Eurozone in den kommenden Wochen nicht beschleunigen, sagte er in Paris.



Der Umbau der Eurozone war ein Kernpunkt in der Grundsatzrede von Präsident Emmanuel Macron, mit der er vor knapp einem Jahr in Paris weitreichende Vorschläge zur Reform der EU vorgelegt hatte.