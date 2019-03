Die Reform des Pflege-TÜV kommt im Herbst. Archivbild.

Quelle: Marcel Kusch/dpa

Nach langem Ringen startet im Herbst der neue Pflege-TÜV. Dabei geht es um aussagekräftige Bewertungen von Pflegeheimen im Internet. Am 1. November sollen Prüfungen in den Heimen nach einem neuen Qualitätssystem beginnen. Das kündigt Gernot Kiefer vom Vorstand des GKV-Spitzenverbands an.



Die neu konzipierten Prüfungen sollen in eine informative Darstellung über die Qualität der Pflegeheime münden. Abgelöst werden die Pflegenoten, die so positiv ausfallen, dass kaum Vergleiche möglich sind.