Frauen in Saudi-Arabien dürfen nun auch Fußballspiele besuchen. Quelle: Str/EPA FILE/dpa

Frauen in Saudi-Arabien dürfen diese Woche erstmals in der Geschichte des Landes ein Fußballspiel besuchen. Weibliche Besucher seien im Stadion der Hafenstadt Dschidda bei einer Partie der ersten saudischen Liga zugelassen, teilte die Regierung mit.



In dem islamisch-konservativen Königreich gelten strenge gesellschaftliche Regeln für Frauen. So waren ihnen bisher Besuche in Fußballstadien untersagt. Allerdings werden sie nicht allein, sondern auch nur in Begleitung der Familie eingelassen.