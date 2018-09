Die Regelung: Bisher durften Vermieter elf Prozent der Kosten auf die Mieter umlegen, künftig nur noch acht Prozent. Das gilt aber nur in den Regionen mit angespanntem Wohnungsmarkt - welche genau, werden die Länder festlegen - und erst mal nur für fünf Jahre. Es gibt ein "vereinfachtes Verfahren", wenn die Modernisierung bis zu 10.000 Euro kostet.



Die Reaktionen: Hier setzt die heftigste Kritik des Mieterbundes an, der eine Absenkung der Modernisierungsumlage von bundesweit auf vier Prozent fordert. Denn: "Es bleibt dabei, dass Modernisierungen die einfachste und unproblematischste Möglichkeit sind, die Miete in die Höhe zu treiben." Insbesondere energetische Modernisierungen, die mit Energiewende und Klimaschutz begründet werden, führten zu drastischen Mietsteigerungen. Aus Sicht des Mieterbundes müssten diese Kosten, die im gesellschaftlichen Interesse entstehen, zwischen Mieter, Vermieter und Staat gerecht aufgeteilt werden.



"Haus & Grund" lehnt eine Absenkung von elf auf acht Prozent ab. Wegen hoher Anforderungen an energetische Modernisierungen, der Digitalisierung und der älter werdenden Gesellschaft werde es Eigentümern damit unmöglich gemacht, "ihren Teil zu den Klimaschutzzielen beizutragen".