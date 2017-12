Johannes Calvin (undatierte, zeitgenoessische Darstellung) Quelle: dpa

In dieser Woche beschäftigen sich alle niederländischen Protestanten nicht nur in Den Haag mit dem 500. Jubiläum der Reformation Martin Luthers. In der Mehrzahl hängen sie einem calvinistischen/reformierten Bekenntnis an. Es gibt Beiträge in den Medien, Luther-Liederabende, es werden Filme gezeigt und anschließend diskutiert. "Luther gehört zum Calvinismus. Das ist für Niederländer selbstverständlich", sagt Herman Johan Selderhuis, Professor an der Theologischen Universität der Christlich-Reformierten Kirchen in den Niederlanden zu Apeldoorn. Johannes Calvin (1509 bis 1564) habe zwar Luther niemals persönlich getroffen, aber viel von dessen theologischer Lehre übernommen und auf dieser Grundlage eine Kirchstruktur gebaut. "Calvin war Luthers bester Schüler", schrieb bereits Karl Holl, einer der bedeutendsten deutsche Kirchenhistoriker des vergangenen Jahrhunderts. Calvin sei für den Kopf und Luther für das Herz, sagt Selderhuis. "Wir brauchen beide. Wenn das Herz nicht geht, ist es mit dem Kopf auch bald zu Ende."