Reformationstag wird Feiertag in Schleswig-Holstein.

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Die Norddeutschen dürfen sich voraussichtlich noch in diesem Jahr über einen zusätzlichen gesetzlichen Feiertag freuen. Alles deutet darauf hin, dass der Reformationstag am 31. Oktober in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Bremen künftig arbeitsfrei wird.



Für Schleswig-Holstein ist die Entscheidung bereits im Kieler Landtag gefallen. Das Ungleichgewicht bei der Anzahl der Feiertage zwischen Nord- und Süddeutschland sorgt seit Jahren immer wieder für Unmut in den Küstenländern.