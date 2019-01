Niedersachsen hat einen neuen Feiertag: der 31. Oktober ist frei.

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Der niedersächsische Landtag hat den Reformationstag am 31. Oktober als neuen gesetzlichen Feiertag eingeführt. Das Parlament in Hannover billigte einen entsprechenden Gesetzentwurf mit 100 Ja-Stimmen bei 20 Gegenstimmen und 17 Enthaltungen.



Während die Mehrheit der Abgeordneten von SPD und CDU sowie die AfD-Fraktion für den Vorschlag stimmten, war die FDP dagegen. Alle grünen Abgeordneten enthielten sich der Stimme. Der 31. Oktober soll noch in diesem Jahr als Feiertag begangen werden.