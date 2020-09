Kardinal Reinhard Marx im Vatikan (Archiv)

Quelle: Lena Klimkeit/dpa

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Marx, will Papst Franziskus über den "Synodalen Weg" der deutschen Katholiken auf dem Laufenden halten. Der Kardinal kam mit Franziskus in Rom zusammen.



Die katholische Kirche in Deutschland hat als Konsequenz aus dem Missbrauchsskandal einen Reformprozess gestartet, den Synodalen Weg. Es geht um Zölibat, Sexualmoral und die Rolle der Frau. Oberstes Organ ist die Synodalversammlung aus 230 Bischöfen, Gläubigen und Berufsvertretern.