Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat den Vorstoß Emmanuel Macrons für Reformen in Europa ausdrücklich gelobt. Frankreichs Präsident habe "einen bemerkenswerten Beitrag in vielen europäischen Ländern" geschrieben, sagte Schäuble in Paris nach der Unterzeichnung des deutsch-französischen Parlamentsabkommens.



Macron hatte Anfang des Monats in einem Gastbeitrag, der in großen Tageszeitungen der 28 EU-Länder erschien, etwa einen EU-weiten Mindestlohn und besseren Grenzschutz gefordert.