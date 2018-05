Für Frank-Walter Steinmeier steht schon die nächste Reise an. Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fliegt Ende des Monats zu einem zweitägigen Besuch in die Ukraine. In der Hauptstadt Kiew trifft er am 29. Mai mit Staatspräsident Petro Poroschenko und Ministerpräsident Wladimir Groisman zusammen.



Dabei will er sich über den Stand der Reformen in der Ukraine informieren, teilte das Präsidialamt mit. Auch eine Rede vor Studenten ist geplant. Immer wieder dürfte es auch um den Konflikt mit pro-russischen Separatisten in der Ostukraine gehen.