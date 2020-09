Ein zu früh geborenes Kind wird im Inkubator betreut. Archivbild

Quelle: Waltraud Grubitzsch/zb/dpa

Eltern von Frühchen sollen künftig mehr Elterngeld bekommen. Zudem soll während des Elterngeldbezugs mehr Teilzeitarbeit möglich sein und Paare mit mehr als 300.000 Euro Jahreseinkommen sollen in Zukunft keinen Anspruch mehr auf Elterngeld haben.



Das geht aus einem Entwurf des Bundesfamilienministeriums für eine Elterngeldreform hervor. Dieser wurde vergangene Woche in die Abstimmung mit den anderen Ministerien gegeben. Geplant ist, dass die Neuregelungen im kommenden Jahr in Kraft treten.