Erste Versammlung des Synodalen Wegs in Frankfurt. Archivbild

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Kontroverse Diskussionen haben den letzten Tag der ersten Synodalversammlung der katholischen Kirche in Deutschland geprägt. Die 230 Teilnehmer des Reformprozesses Synodaler Weg sprachen in Frankfurt über Sexualität, Zölibat und die Position von Frauen in der Kirche.



Insbesondere wurde über die Rolle von Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche gesprochen. Es gehe um die Zukunftsfähigkeit der Kirche, sagte Claudia Lücking-Michel vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken.