Barley fordert die Überprüfung der Regeln für Facebook & Co. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) erwägt nach der Ausweitung des Facebook-Skandals eine Verschärfung der Regeln für soziale Netzwerke. "Wir werden überprüfen, ob die Möglichkeiten der neuen europäischen Datenschutzverordnung ausreichen", sagte sie. Diese tritt im Mai in Kraft und soll die Weitergabe von Nutzerinformationen begrenzen.



Unabhängige Experten müssten in den Unternehmen prüfen dürfen, "ob und in welcher Weise die Verbesserungen auch tatsächlich durchgesetzt werden".