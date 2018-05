Ties Rabe kritisiert Bundesbildungsministerin Anja Karliczek. Quelle: Rainer Jensen/dpa

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) stößt mit ihren Plänen für einen Nationalen Bildungsrats auf Widerstand. Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe (SPD) kritisierte Karliczeks Vorstoß. "Statt von vornherein den Dialog zu suchen, hat sie die Landesminister lediglich per Brief informiert", sagte er.



Der Bund wolle offensichtlich die Schulpolitik selbst gestalten, "dafür aber weder finanzielle Mittel bereitstellen noch die politische Verantwortung übernehmen," mahnte Rabe an.