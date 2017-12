CDU/CSU hatten sich während ihrer Gespräche in Berlin darauf geeinigt, wie sie die Zuwanderung künftig gemeinsam regeln wollen. Die Union wolle "erreichen, dass die Zahl von 200.000 Flüchtlingen im Jahr nicht überschritten wird". "Die Union hat hier vor einigen Minuten ein Regelwerk zur Migration beschlossen", sagte ZDF-Korrespondent Thomas Walde am Sonntag in Berlin. Darin heiße es, dass sich CDU/CSU zum Recht auf Asyl und zur Genfer Konvention bekenne. Statt eines Richtwertes wolle man erreichen, "dass die Zahl von 200.000 Flüchtlingen im Jahr" nicht überstiegen werde. Asylverfahren - das will die Union wenigstens in die Koalitionsverhandlungen mitnehmen - sollen in Entscheidungszentren gebündelt werden, so Walde weiter.