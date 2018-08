Experten warnen, dass der Regen über die Kanäle hinwegrauscht. Quelle: Bodo Marks/dpa

Die kommunalen Unternehmen wollen mehr Vorsorge gegen die Folgen von extremen Regenfällen vor allem in Städten. Karsten Specht, Vizepräsident des Verbandes kommunaler Unternehmen, forderte von Bund und Ländern eine gezielte und unbürokratische Unterstützung.



Die Kanalisation komme bei Starkregen an Kapazitätsgrenzen. Man mache es sich aber "zu einfach, die Lösung nur im Bau größerer Kanäle zu suchen", so Specht. "Wo es viele versiegelte Flächen und wenig Grün gibt, steigt der Handlungsdruck."