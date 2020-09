Rettungshelfer transportieren Menschen in Jakarta.

Quelle: Zulkarnain/XinHua/dpa

Bei Überschwemmungen sind im Großraum der indonesischen Hauptstadt Jakarta mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen - sie ertranken oder starben durch Stromschläge. Fast 10.000 Menschen mussten nach dem Regen ihre überschwemmten Häuser verlassen, wie die Katastrophenschutzbehörde mitteilte.



In Karawang in der Provinz West-Java standen mehr als 15.000 Häuser unter Wasser. In Jakarta gingen die Fluten zurück, die Aufräumarbeiten liefen. Im März wird jedoch wieder mit heftigem Regen gerechnet.