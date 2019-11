In Südfrankreich hat es stark geregnet.

Quelle: PASCAL GUYOT/AFP/dpa

Nach starken Regenfällen und Unwettern an der französischen Riviera werden zwei Menschen vermisst. Mindestens zwei Menschen wurden verletzt, wie der französische Nachrichtensender Franceinfo berichtete.



Im Departement Var wird ein 77 Jahre alter Mann vermisst. In dem Ort führt ein Fluss Hochwasser. Der andere Vermisste wird nach dem Kentern eines Rettungsboots in Le Muy nordwestlich der Küstenstadt Frejus gesucht. Innenminister Christophe Castaner wird am Nachmittag in der Region erwartet.