Ein Sondergesetz erlaubt Japans Kaiser Akihito die Abdankung. Quelle: Franck Robichon/EPA/dpa

Japans Kronprinz Naruhito wird wohl zum 1. Mai 2019 den Thron besteigen. Am Tag zuvor soll sein Vater, Kaiser Akihito, auf eigenen Wunsch abdanken, berichten japanische Medien.



Es war in den vergangenen Tagen bereits erwartet worden, dass der 30. April 2019 wohl der Tag sein wird, an dem der dann 85-jährige Akihito als erster Kaiser seit rund 200 Jahren abdankt. Damit wird seine den Namen Heisei ("Frieden schaffen") tragende Regentschaft enden und eine neue beginnen.