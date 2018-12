Starke Regenfälle und Schneeschmelze sorgen für Überschwemmungen.

Quelle: Patrick Seeger/dpa

Starke Regenfälle und Tauwetter haben im Süden Deutschlands die Rettungskräfte in der Nacht in Atem gehalten. In der Stadt St. Blasien im Schwarzwald gab es Überschwemmungen und Erdrutsche. Dort wurden laut Polizei die Häuser eines kompletten Straßenzugs vorsorglich evakuiert. In Bayern traten Bäche über die Ufer.



Aus vielen Regionen wurden überflutete Straßen sowie Überschwemmungen von Grundstücken und Kellern gemeldet. Laut Wettervorhersage bleibt die Lage weiter angespannt.