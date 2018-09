heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Nach dem Durchzug von Sturmtief "Burglind" bleibt die Hochwasserlage in vielen Teilen Deutschlands angespannt. Besonders kritisch war die Situation in der Nacht im Schwarzwald-Städtchen St. Blasien, wo Regen und Tauwetter zu Überschwemmungen und Erdrutschen führten. Am Oberrhein wurde die Schifffahrt gestoppt.



Auf den Rhein-Nebenflüssen Neckar und Mosel war die Schifffahrt schon vorher eingestellt worden. An der Mosel stieg der Wasserstand am Pegel Trier über die kritische Acht-Meter Marke.