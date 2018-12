Wenn man Reggae-Songs hört, lernt man Dinge über Sklaverei, Kolonialisierung, soziale Ungerechtigkeit, Armut. Jérémie Kroubo Dagnini, Reggae-Experte von der Universität Orléans

"Reggae ist ein Spiegel der jamaikanischen Kultur und Geschichte", sagt Kroubo Dagnini. "Wenn man Reggae-Songs hört, lernt man Dinge über Sklaverei, Kolonialisierung, soziale Ungerechtigkeit, Armut." Die Musik solle über das wahre Leben der Jamaikaner informieren.



In einem seiner bekanntesten Lieder, dem "Redemption Song", singt der 1981 mit nur 36 Jahren an Krebs gestorbene Marley von der Schwierigkeit und Notwendigkeit der Selbstermächtigung: "Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds" - übersetzt: "Emanzipiert euch von der mentalen Sklaverei. Niemand anderes als wir selbst kann unseren Geist befreien."