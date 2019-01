SPD-Chef Martin Schulz.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

In der SPD wird angesichts des Widerstands gegen eine Große Koalition eine bislang noch nicht da gewesene Form der Regierungszusammenarbeit geprüft. Parteichef Martin Schulz erläuterte in der Fraktionssitzung ein Modell, bei dem nur bestimmte Projekte im Koalitionsvertrag verankert werden, andere aber bewusst offen bleiben.



Eine solche Regierungskooperation böte der SPD mehr Raum zur Profilierung, so Schulz. "Das wäre eventuell eine Brücke, über die viele in der SPD gehen könnten", hieß es.