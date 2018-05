In Niedersachsen wird es eine Koalition aus SPD und CDU geben. Quelle: Holger Hollemann/dpa

Die Große Koalition aus SPD und CDU in Niedersachsen ist perfekt. "Wir sind durch, wir machen jetzt nur noch abschließende Korrekturarbeiten", sagte Ministerpräsident und SPD-Landeschef Stephan Weil in Hannover.



In den Verhandlungen hatten sich SPD und CDU etwa auf kostenfreie Kitas und verpflichtende Schulnoten ab der vierten Klasse geeinigt. Die SPD will die Basis am 18. November bei einem Parteitag abstimmen lassen. Die CDU will ihr Votum auf einem kleinen Parteitag am 20. November abgeben.