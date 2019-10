Die Bundesregierung hat ein Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität auf den Weg gebracht. Das Bundeskabinett beschloss in Berlin neun Punkte, die noch in konkrete Gesetze oder Finanzierungszusagen übersetzt werden müssen.



Der dem ZDF vorliegende Beschluss begründet die Maßnahmen ausdrücklich mit dem "furchtbaren Anschlag in Halle, der Teil einer Reihe von besorgniserregenden Vorfällen in jüngerer Vergangenheit" sei. Die Regierung werde "sämtliche rechtsstaatlichen Mittel gegen Hass, Rechtsextremismus und Antisemitismus einsetzen".