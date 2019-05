Die Treibhausgas-Emissionen sollen sinken. Archivbild.

Quelle: Patrick Pleul/ZB/dpa

Die Bundesregierung will wie im Koalitionsvertrag vereinbart noch in diesem Jahr per Gesetz festschreiben, wie die Klimaschutzziele für 2030 erreicht werden. Das hat sie in ihrer Antwort auf eine Anfrage der Grünen im Bundestag versichert.



Dem neuen Klimakabinett komme dabei "eine entscheidende Rolle" zu, heißt es. Deutschland verfehlt seine ursprünglichen Klimaschutzziele bis 2020 voraussichtlich. Jetzt ist geplant, den Treibhausgas-Ausstoß bis 2030 um mindestens 55 Prozent zu senken.