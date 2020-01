Es gibt zu viele Kleine Anfragen aus dem Bundestag.

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Die Bundesregierung muss immer mehr sogenannte Kleine Anfragen aus dem Bundestag beantworten und hat nun in einem Schreiben an die Fraktionen um eine Reduzierung gebeten. Seit Beginn der Legislaturperiode wurden nach einer aktuellen Statistik des Bundestages bereits 6.185 solcher Anfragen an die Regierung gestellt.



Zum Vergleich: In den beiden vorangegangenen Legislaturperioden hatte es insgesamt jeweils nur 3.629 beziehungsweise 3.953 Kleine Anfragen gegeben, wie die Bundestagsdaten zeigen.