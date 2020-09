Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro (M).

Quelle: Antonio Cruz/Agencia Brazil/dpa/Archivbild

Die Regierung Brasiliens hat den Abzug der brasilianischen Diplomaten und anderer Mitarbeiter aus Venezuela beschlossen. Die Botschaft in Caracas und verschiedene Konsulate im Land sind davon betroffen. Für die brasilianische Regierung ist damit auch der Weg frei, die venezolanischen Diplomaten aufzufordern, Brasilien zu verlassen.



Parallel dazu erkannte Brasiliens Regierungschef Jair Bolsonaro eine Gesandte des selbst ernannten venezolanischen Interimspräsidenten Juan Guaido als Botschafterin in Brasilien an.