Viele internationale und auch deutsche Organisationen haben sich klar gegen solche Therapieverfahren ausgesprochen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) strich Homosexualität bereits 1990 von der Liste psychischer Erkrankungen. Der Weltärztebund, dem auch die Bundesärztekammer angehört, bezeichnete gegen Homosexualität gerichtete Therapien als "ernste Gefährdung für die Gesundheit und die Menschenrechte".



Auch der Deutsche Ärztetag sprach sich 2014 gegen jegliche Stigmatisierung und Benachteiligung von Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierungen aus. Konversionstherapien, die behaupteten, Homosexualität in heterosexuelles Verhalten umwandeln zu können, seien abzulehnen. Als erstes europäisches Land verbot Malta 2015 solche Behandlungsmethoden, auch in Brasilien und mehreren US-Bundesstaaten gibt es solche Verbote.