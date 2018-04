Ein Küstenschutzboot für Saudi-Arabien Quelle: dpa

Der Rüstungsexport sorgt in Berlin für Aufsehen: Bei der genehmigten Lieferung handelt es sich um vierzig Meter lange Patrouillenboote der Lürssen-Werft. Das geht aus einem Schreiben des Bundessicherheitsrats an den Wirtschaftsausschuss des Bundestags hervor, das dem ZDF-Hauptstadtstudio vorliegt. Der Bundessicherheitsrat ist ein Ausschuss der Regierung. In dem Gremium entscheiden unter der Leitung der Bundeskanzlerin sechs Minister über Rüstungsexporte, unter ihnen die Chefs von Außen-, Finanz- und Innenministerium.