Eine Fau hält einen Tampon in der Hand (Archivbild) Quelle: imago

Australien schafft nach jahrelangen Diskussionen die sogenannte Tampon-Steuer ab. Die Zusatzsteuer auf Frauen-Hygieneprodukte in Höhe von zehn Prozent wird zum Jahreswechsel gekippt.



Seit ihrer Einführung im Jahr 2000 hatte es dagegen Proteste gegeben. Bislang sind Tampons in Australien mit der Goods and Services Tax (GST) belegt. Begründung: Tampons seien nicht unbedingt erforderlich. Für Kondome, Sonnenschutz oder auch das Potenzmittel Viagra gilt die Steuer jetzt schon nicht.