Demonstrationsteilnehmer auf dem Platz der Republik in Belgrad.

Quelle: Boris Babic/dpa

Tausende Menschen haben im Zentrum Belgrads gegen die Regierung des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic demonstriert. Teilnehmer der Kundgebung hielten Transparente mit Aufschriften hoch wie "Es hat begonnen" und "So lange nicht alle frei sind, ist niemand frei", berichtete das Nachrichtenportal "danas.rs".



Es war der dritte Samstag in Folge, an dem Demonstranten in Belgrad auf die Straße gingen. Sie protestieren gegen die von der Regierung tolerierte Gewaltanwendung gegen Kritiker.