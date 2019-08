Seit der letzten Parlamentswahl im März 2018 hat sich das Kräfteverhältnis zwischen Lega und Fünf-Sterne-Bewegung umgekehrt - die Lega hat stark an Zustimmung gewonnen, Fünf-Sterne verloren, das zeigen aktuelle Umfragen und auch das Europawahl-Ergebnis. "Salvini wird nun versuchen, diese Umfrageergebnisse in Wahlergebnisse auf nationaler Ebene umzuwandeln", sagt Labitzke. Und noch mehr: Er werde nach einer Neuwahl selbst Ministerpräsident werden wollen. Das meint auch Paweł Tokarski vom Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit: "Salvini hat nur darauf gewartet, dass seine Lega so stark wird, dass er gemeinsam mit der rechtsextremen Partei Fratelli d’Italia ein Rechtes Bündnis schmieden könnte".



Aber es gibt noch weitere Gründe, warum Salvini ausgerechnet jetzt die Koalition sprengt: Die Regierung muss im Herbst einen neuen Haushalt aufstellen, "da hätte man im Haushaltsentwurf sehen können, was die Regierung tatsächlich realisieren kann und was nicht. Wenn man das umgeht, kann es einem im Wahlkampf auch nicht schaden", meint Jan Labitzke. Außerdem hätten Reformen angestanden, wie zum Beispiel die Verkleinerung der beiden Parlamentskammern, die nicht im Sinne Salvinis waren.