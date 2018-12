Xavier Bettel (Archiv).

Der Koalitionsvertrag von Liberalen, Sozialdemokraten und Grünen für die künftige Regierung in Luxemburg steht. Spitzenvertreter der drei Parteien unterzeichneten ein Abkommen. Nach der erwarteten Zustimmung der Parteigremien soll die neue Regierung am Mittwoch vereidigt werden.



Neuer und alter Regierungschef wird der seit 2013 in der gleichen Konstellation regierende Liberale Xavier Bettel (45) sein. Bei der Parlamentswahl im Oktober hatte die Koalition 31 von 60 Mandaten errungen.