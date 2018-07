Iran will sein Bargeld nach Teheran fliegen lassen. Archivbild Quelle: Arifoto Ug/dpa-Zentralbild/dpa

Iran will rund 300 Millionen Euro in Bar von Deutschland nach Teheran ausfliegen, um das Geld angesichts amerikanischer Sanktionen vor einem drohenden Einfrieren von Konten zu retten.



Das werde nun geprüft, unter anderem durch die Finanzaufsicht Bafin, sagte eine Sprecherin des Finanzministeriums. "Nach meiner Information ist es in der Form das erste Mal." Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes betonte, Teil der Prüfungen sei auch, "ob Verletzungen gegen ein Sanktionsregime vorliegen."