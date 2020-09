Heuschrecken in einem Baum in Kenia.

Quelle: ap

Auch Ostafrika leidet derzeit unter einer Heuschreckenplage. Die Schwärme in Äthiopien, Kenia und Somalia seien in ihrer Größe und ihrem Zerstörungspotenzial "beispiellos", hatte die UN-Landwirtschaftsorganisation (FAO) kürzlich mitgeteilt.

Laut UN erlebt die Region die schwerste Heuschreckenplage seit Jahrzehnten. Zehntausende Hektar von Acker- und Weideland in Äthiopien, Kenia und Somalia seien zerstört. In dem Gebiet lebten 11,9 Millionen Menschen unter bereits prekären Ernährungsbedingungen.