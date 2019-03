Stromausfall in Venezuela

Quelle: AP

Ein massiver Stromausfall hat weite Teile von Venezuela in Dunkelheit versinken lassen. Am Donnerstagabend gab es Medienberichten zufolge in weiten Teilen des südamerikanischen Landes kein Licht. In der Hauptstadt Caracas kam es zu einem Verkehrschaos.



Die Regierung des umstrittenen Staatschefs Nicolas Maduro sprach von einem "Sabotage"-Akt. "Das Ziel war, das venezolanische Volk für mehrere Tage von der Stromversorgung abzuschneiden", sagte Informationsminister Jorge Rodriguez.