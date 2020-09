Proteste in Frankreich

Quelle: Reuters

Im Konflikt um die Rentenreform will Frankreichs Premierminister Edouard Philippe heute in Paris die Sozialpartner treffen. Dabei soll es um eine Konferenz zur dauerhaften Finanzierung des Rentensystems gehen - dieser Vorschlag war von der gemäßigten Gewerkschaft CFDT gekommen. Geplant sind Einzelgespräche des Premiers mit Vertretern von Gewerkschaften und Arbeitgebern.



Die Proteste gegen das Reformvorhaben von Präsident Emmanuel Macron und der Mitte-Regierung dauern bereits seit fünf Wochen an und lähmen das Land.