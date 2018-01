Gründe für den gestiegenen Bedarf an Wohnungen waren dem GdW zufolge, dass die deutsche Bevölkerung seit 2009 um 2,5 Millionen Menschen wuchs - insbesondere durch Zuwanderung. Auch zogen immer mehr Menschen in wenige Ballungsräume. Wer in Berlin, Frankfurt am Main, Stuttgart, Düsseldorf, Köln oder München wohnt, gibt teilweise mehr als ein Drittel seines Einkommens für die Warmmiete aus.