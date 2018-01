Die Bundesregierung weist diesen Vorwurf zurück. Rechtswidrige Inhalte zu löschen - das sei schon seit 2007 Rechtslage in Deutschland, sagt Maximilian Kall, Sprecher des Bundesjustizministeriums, das hinter dem neuen Gesetz, dem so genannten Netzwerkdurchsetzungsgesetz, steht. Durch das neue Gesetz werde lediglich geregelt, dass Netzwerke wie Facebook oder Twitter ein Beschwerdemanagement errichten müssten. Also zum Beispiel eine Art Meldepraxis für Hasskommentare.