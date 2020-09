Die Flaggen von Großbritannien und der Europäischen Union.

Quelle: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa/Symbolbild

Die britische Regierung hat im Namen ihres Premiers Boris Johnson noch am Samstagabend in einem Brief wie vom Gesetz verlangt eine Brexit-Verschiebung bei der EU beantragt. Das hat EU-Ratschef Donald Tusk auf Twitter bestätigt.



Allerdings hat Johnson den Brief aus Protest wohl nicht unterschrieben. Medienberichten zufolge handelt es sich um eine Fotokopie. Zudem soll er einen zweiten Brief "nachgeschickt" haben, der seine Unterschrift trägt - in dem er eine Verschiebung als Fehler bezeichnet.